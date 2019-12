Les acteurs de la dette privée concurrencent les banques

Les entreprises avides de liquidités peuvent se tourner vers la dette privée pour financer leur croissance. Une méthode encore peu populaire en Belgique, mais qui permet de lever des fonds importants.

En septembre dernier, Intracto, une agence numérique belge, a obtenu un crédit de plus de 100 millions d’euros pour soutenir ses ambitions internationales. Elle a obtenu ce montant en se finançant sur le marché de la dette privée via Alcentra, un gestionnaire d’actifs centré sur la dette qui gère pas moins de quarante milliards de dollars d’actifs.

Même si ce type d’opération n’est pas forcément rendu public, il doit s’agir d’une des plus grosses transactions de cette nature jamais réalisées en Belgique.

Ces dernières années, la dette privée (ou direct lending) a gagné en popularité en Europe comme source de financement pour les entreprises. La méthode, largement utilisée par les compagnies américaines depuis des années, séduit aujourd’hui de plus en plus de sociétés européennes.

Cet automne, Intracto a levé plus de 100 millions d’euros via le "direct lending".

Selon une note du cabinet de consultance Deloitte publiée au printemps dernier, quelque 36 milliards d’euros ont ainsi été levés en Europe en 2018. Le Royaume-Uni représente pas moins de 37% des transactions, contre 26% pour le marché français. L’Allemagne et les Pays-Bas suivent.

En Belgique, les entreprises sont encore relativement frileuses à procéder de la sorte. "Cela restait jusqu’à récemment un produit assez peu connu en Belgique, mais le marché prend conscience de ses avantages et le recours à celui-ci est dès lors de plus en plus fréquent", explique Hadrien Servais, partenaire au cabinet White & Case. "Les relations restent également très importantes en Belgique. Les entrepreneurs aiment généralement bien connaître leur banquier ou leur fonds de dette."

Jusqu’à 400 millions

Autre élément qui n’avantage pas le direct lending, les banques prêtent à des taux très bas et la concurrence est rude entre les quatre grandes enseignes du royaume.

Pourtant, il existe plusieurs avantages à se financer sur le marché privé. Les crédits peuvent être accordés plus rapidement que sur le marché bancaire et les termes du contrat sont plus flexibles, avec une meilleure marge de manœuvre pour les entreprises.

"Le débiteur fait également face à un seul créancier", explique Philippe de Limburg Stirum, responsable Benelux pour la dette privée chez Alcentra. "Une entreprise qui voudrait emprunter plus de cent millions d’euros devrait autrement passer par un club deal bancaire ou un crédit syndiqué, avec plusieurs interlocuteurs dans les deux cas."

Les plus gros acteurs du private lending, comme Alcentra, GSO ou Ares, peuvent ainsi injecter jusqu’à 400 millions d’euros dans une seule entreprise.

Ce type de financement s’adresse plutôt à des entreprises en quête de croissance rapide. Celles qui, par exemple, procèdent par achats à effet de levier. Comme ces opérations sont par essence plus risquées, leur pricing est naturellement plus élevée. La différence de tarification se situe ainsi entre 1,5 et 2%, selon Deloitte.

En Belgique, le direct lending est appelé à suivre l’exemple des pays limitrophes et à se développer dans un contexte où l’évolution des taux reste apathique. "La Belgique est à la traîne dans ce domaine, mais ce retard va être résorbé", estime Philippe de Limburg Stirum. "Les entreprises ne connaissent pas encore bien ce produit, mais cela va changer", prédit-il.