Les administrateurs de Belfius veulent être augmentés

En 2013, les membres non exécutifs du conseil de Belfius avaient accepté de voir leurs rémunérations rabotées de 10%. La banque désormais sur les rails, ils demandent à revenir à la situation d'avant crise.

En novembre 2013, les administrateurs non exécutifs de la banque avaient accepté, pour aider la banque à retrouver une situation saine et soutenir les efforts demandés au personnel, de raboter leurs rémunérations de 10%. Ils emboîtaient ainsi le pas aux membres du comité de direction qui avaient réduit leurs rémunérations de 5%.

La crise désormais passée et la banque ayant retrouvé des solides bases, les membres du conseil d'administration estiment qu'il est temps de ramener leur rémunération au niveau d'avant la crise. La proposition a été mise à l'agenda de l'assemblée générale prévue ce 25 avril.

Le président, en la personne de Jos Clijsters, et les 8 membres non exécutifs du CA -notons que la nomination par le gouvernement d'un 10e membre se fait toujours attendre- tablent sur une hausse de 10% tant du salaire fixe que des jetons de présence au conseil et aux multiples comités. L'an dernier, ces administrateurs avaient touché quelque 820.000 euros, dont 240.000 euros rien que pour Jos Clijsters.