Les affiliés belges d'AXA ont accès à de la téléconsultation

" Ce service de téléconsultation consiste à permettre à nos 500.000 affiliés en assurance-hospitalisation de prendre gratuitement contact avec un médecin agréé via vidéo-conférence en cas de souci médical , et cela 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à la meilleure convenance de l’assuré ou endéans la demi-heure si nécessaire ", d’après les explications de Chloé Tillieux, sa porte-parole.

"AXA Partners Belgium est la première société d’assistance belge à développer et à proposer ce service", selon Christophe Marius, CEO d’AXA Partners Belgium et Northern Europe. "Nous renforçons ainsi notre position de leader dans le secteur de la santé et de l’assistance médicale en Belgique et à l’étranger. Notre capacité à anticiper les besoins et les tendances de la société et à proposer des solutions innovantes est essentielle."