Les agents de Record Bank déboutés par le tribunal de commerce

Record Bank a été absorbée ce lundi par ING Belgique. La migration des clients démarre à présent, jusqu’à la mi-juin. Des agents Record Bank, mécontents de leur traitement, avaient intenté une action en cessation devant le tribunal de commerce de Bruxelles. Celui-ci vient de les débouter.

Déboutés. Le tribunal de commerce de Bruxelles a jugé en référé ce jeudi que l’action en cessation intentée par la Fédération des courtiers en assurances et intermédiaires financiers (Feprabel) et de 12 agents Record Bank contre celle-ci ainsi que sa maison mère ING Belgique était "non fondée".

L’action visait à bloquer la migration des clients de Record Bank vers ING tant que les contrats des agents ne sont pas arrivés à leur terme. Après la fusion juridique, intervenue ce lundi, les clients de Record Bank vont en effet migrer par vagues, durant 5 week-ends étalés entre le 4 mai et le 16 juin.

"Le débat sur l’intégration des commissions crédits me semble inévitable et il se fera devant les tribunaux." Denis Gouzée Avocat de Feprabel et des agents Record bank

Pour rappel, ING Belgique a enclenché en octobre 2016 une restructuration conduisant à la suppression de plus de 3.000 emplois d’ici 2021 (un job sur trois) ainsi qu’à la disparition de sa filiale Record Bank et de son réseau d’agents indépendants. Sur 371, seuls 66 ont signé pour continuer chez ING. Pour les autres, la collaboration s’arrête maintenant et toute la question est de savoir à quelles conditions financières.

Le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’invoquer l’urgence et donc "pas matière à référé", peut-on lire dans l’ordonnance. Il n’y a pas lieu d’anticiper un contentieux non déclaré, juge le tribunal. Et si manquements il devait y avoir dans le chef de la banque, "ils pourront toujours, s’il échet, se résoudre en dommages et intérêts et au fond".

Quelles indemnités?

Ce que craignent les agents, c’est que la banque ne leur verse pas toutes les indemnités qu’ils estiment être en droit de percevoir. L’activité de crédits ne serait par exemple pas intégrée dans le calcul de ladite indemnité.

"La renonciation à toute autre indemnité est exigée, non pas au préalable mais, une fois un accord global sur les indemnités trouvé entre la banque et un agent". ING Belgique

Les agents mécontents reprochent également à la banque d’imposer aux agents qu’ils renoncent par écrit à réclamer toute autre indemnité, avant de leur verser l’indemnité d’éviction de 12 mois. Du côté d’ING Belgique, on indique que "la renonciation à toute autre indemnité est en effet exigée, non pas au préalable mais, une fois un accord global sur les indemnités trouvé entre la banque et un agent".

Ce n’est sans doute pas terminé

Déboutés en référé, Feprabel et les agents donneront-ils une autre suite judiciaire à leur différend avec la banque? "La migration des clients démarre ce week-end, et avec elle, la fin effective de la collaboration pour certains agents. On verra comment la banque se comporte au moment de leur payer l’incontestablement dû et, en particulier, si elle maintient son exigence de renonciation à toute autre indemnité", nous indique Denis Gouzée, avocat de Feprabel et des agents. "Pour le surplus, le débat sur l’intégration des commissions crédits me semble inévitable et il se fera devant les tribunaux", prévient encore Denis Gouzée