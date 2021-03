Les agents victimes de la nouvelle stratégie de Nagelmackers

En janvier dernier, la banque Nagelmackers, la plus vieille du pays, annonçait se reconcentrer sur les segments personal et private banking. L'enseigne, qui avait brièvement pris le nom de Delta Lloyd, a déjà changé de profil à plusieurs reprises. Actuellement détenue par le groupe chinois Anbang, elle se recentre donc sur l'investissement et vise les clients disposant d'un bas de laine de plus de 75.000 euros, tout en accélérant sa mue numérique.