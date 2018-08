Les anciens de Lehman Brothers fêtent les 10 ans de la crise

C'est un anniversaire dont on se passerait bien. Il y a dix ans éclatait la plus grave crise financière depuis la Grande Dépression. Au coeur du krash: la faillite de Lehman Brothers , emportée par les subprimes dont ses banquiers abusaient. Ces mêmes banquiers ont pourtant prévu de fêter ce triste anniversaire le mois prochain.

Le site britannique Financial News a mis la main sur un email adressé aux "frères et soeurs de Lehman". Pour ces anciens employés, "il est difficile de croire que dix ans sont passés depuis [leurs] derniers jours à Lehman". Alors il faut marquer l'événement et "rassembler tout le monde encore une fois, de l'ancien manager à l'ancien analyste". Au total, quelque 210 personnes sont attendues le 15 septembre à Londres. D'autres événements sont prévus à New York et Hong Kong.