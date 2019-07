Les banques américaines affectées par le recul de l'activité de trading

Après Citigroup hier, JPMorgan Chase, Goldman Sachs et Wells Fargo ont présenté leurs résultats trimestriels ce mardi. Des résultats certes supérieurs aux attentes, mais affectés pour la plupart par une activité de trading en berne.

La saison des résultats bancaires américains est lancée. Citigroup a ouvert le bal hier avec des trimestriels dépassant les attentes. Ce mardi, les géantes JPMorgan Chase et Goldman Sachs lui emboîtaient le pas.

JPMorgan Chase a ainsi rapporté une hausse de 16% de son résultat du deuxième trimestre. Ce dernier a été boosté par des revenus nets d'intérêts accrus et des effets fiscaux favorables, ce qui a permis de compenser une activité de trading ralentie .

Le bénéfice net de la première enseigne bancaire des États-Unis a atteint 9,65 milliards de dollars, soit 2,82 dollars par action . Un an auparavant, le bénéfice net ressortait à 8,32 milliards, soit 2,29 dollars par action. Le revenu net augmente de 4% pour frôler les 30 milliards de dollars.

"Elan positif de la part du consommateur"

Activité de trading en berne

Dans la foulée, Goldman Sachs a publié un bénéfice trimestriel par action de 5,81 dollars contre 5,98 dollars un an auparavant. Si le groupe, qui souffle ses 150 ans cette année, présente aussi des résultats dépassant les attentes, il n'en est pas moins vrai qu'il affiche une performance moindre qu'il y a un an. Il se montre également affecté par une activité de trading en berne et une faiblesse du marché d'émissions de dette.