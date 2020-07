Les banques aussi ont un problème de diversité

Christine (prénom d'emprunt) est conseillère dans une agence bancaire. Récemment, un couple a refusé de la rencontrer pour un rendez-vous pour la seule raison qu'elle est originaire d'Afrique subsaharienne. Une scène qui s'est produite à la réception du bureau. Christine a été soutenue par son supérieur, ses collègues et les autres clients, et les conjoints ont préféré rompre leur relation avec l'établissement plutôt que d'être servis par l'employée.

"Mais la raison pour laquelle cet exemple est si précieux, c'est qu'il a montré que nous pouvons faire quelque chose ensemble face au racisme", se réjouit Christine. "Ce n'est pas l'histoire d'une banquière noire contre un client blanc. Il s'agit de collègues blancs, de clients et de mon directeur qui ont refusé cette discrimination avec moi."

Cet exemple véridique illustre le fait que comme dans le reste de la société, le racisme demeure aussi un problème dans le secteur bancaire . Pour prendre le problème à bras-le-corps, Febelfin, la fédération du secteur financier, a lancé la semaine passée le réseau "Multicultural Bankers Network" , une association qui doit permettre aux banquiers d'origines diverses de se rencontrer et d'échanger, avec un système de mentoring.

Divergences de perception

"Un des problèmes que les banquiers d'origine cosmopolite citent le plus souvent est celui de ne pas avoir l'impression de disposer des 'codes' qui leur permettent de poursuivre leur carrière ", explique Claire Godding, en charge de toutes les questions portant sur la diversité chez Febelfin.

Pour le lancement du Multicultural Bankers Network, Febelfin a voulu obtenir une photographie de la situation et a lancé une étude sur les discriminations dans le secteur bancaire. Au total, quelque 800 personnes actives dans la finance ont répondu à l'enquête .

Parmi les principaux enseignements de cette analyse, on peut citer la distorsion des perceptions entre les employés dits blancs et ceux issus de minorités ethniques. Ainsi, alors que seulement 25% des répondants dits blancs estiment que les campagnes de recrutement et les efforts en termes d'inclusion ne sont pas suffisants, ils sont près de 60% à penser la même chose parmi les "non-blancs".