Les banques belges collaborent pour mieux lutter contre le blanchiment

Sous la direction de Febelfin, la fédération financière belge, les banques du Royaume tentent de mettre en place un système plus efficace d'échange d'informations sur les clients. Objectif: répondre à la réglementation anti-blanchiment.

On savait un projet en préparation. Le voilà abouti. Febelfin lance un projet pilote de lutte contre le blanchiment d'argent . Concrètement, cela passe par un échange plus efficace entre banques sur les informations sur les transactions financières, dites suspectes.

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les banques sont tenues par la loi de scruter leurs clients et les transactions aussi attentivement que possible. Elles doivent identifier tout élément suspect lié au client ou à l'origine de ses biens.