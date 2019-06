Les banques belges louchent sur les clients de Nagelmackers

Concurrence dévastatrice, un actionnaire chinois obligé de recentrer ses activités et les conditions difficiles de marchés, la banque belge Nagelmackers navigue en eaux troubles. Elle a ainsi vu ses bénéfices fondre et même disparaître. Ses résultats s'établissaient, en effet, en perte de 27,4 millions d'euros en 2018, contre un bénéfice de quelque 17 millions un an auparavant.