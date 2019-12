Les banques belges, robustes mais pas très rentables

Les banques belges sont en moyenne mieux capitalisées que les établissements des grands pays européens, ressort-il d’une étude menée par l’Ieseg School of Management de Lille. Selon ces données issues de l’European Banking Authority, elles atteignent un quotient de capital CET1 fully loaded de 18,13%, soit la cinquième moyenne européenne derrière l’Islande, le Luxembourg, Malte et la Slovénie.

En Belgique, la capitalisation moyenne est tirée vers le haut par Dexia, renflouée à grands frais par les États belge et français.

Le capital Common Equity Tier 1 (CET1) représente le capital de base. Il se compose des actions ordinaires, des bénéfices mis en réserve par la banque, des fonds pour risque bancaire et d’autres éléments encore. "Le principe est que ces instruments de fonds propres de catégorie 1 puissent être utilisés tout de suite et sans restriction par la banque pour couvrir des pertes", explique Eric Dor, directeur des études économiques à l’Ieseg et auteur de l’étude.