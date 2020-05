Les banques entre deux feux

Quelles sources pour financer l'économie?

Entre le marteau et l’enclume. C’est le lieu où se trouvent les banques. Lors de la présentation de ses résultats trimestriels, KBC a annoncé qu’il pourrait en avoir pour plus d’un milliard d’euros de crédits défaillants. Sanction immédiate des marchés: l’action a perdu 8% en bourse. Les actionnaires en sont pour leurs frais. Mais au-delà du réflexe frénétique des marchés, l’annonce du bancassureur flamand met le doigt sur une plaie qui ne fera que grandir: les risques de défauts de paiement en pagaille. Et, en filigrane, la délicate question du soutien de l’économie, à l’heure où les liquidités des entreprises fondent comme neige au soleil.

Lire aussi | Les prévisions de KBC glacent le marché

L’option bancaire montre ici ses limites. Le gouvernement doit trouver d’autres sources pour financer l’économie.

Mettons sur la table les composantes de cette équation douloureuse. D’un côté, des entreprises aux abois et des gouvernements qui poussent les banques dans le dos pour qu’elles empêchent les rouages économiques de se gripper: prêts en partie garantis par l’Etat, reports de certains crédits aux entreprises et aux particuliers en difficultés… les banques doivent faire feu de tout bois. D’un autre côté, l’Etat continue à quémander sa taxe bancaire, les régulateurs exigent des matelas de sécurité, le tout dans un contexte de taux bas qui rogne les marges bancaires, et aujourd’hui des crédits qui, pour certains d’entre eux, sont autant de saignées à cautériser.