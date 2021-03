Les banques mises face à un scénario "extrême mais plausible"

L'Autorité bancaire européenne (EBA) fête ses dix ans cette année. Fondée à la suite du cataclysme financier de 2008 dans le cadre du système européen de supervision financière, l'institution est aujourd'hui notamment en charge de la réalisation des stress tests bancaires. Après un exercice 2020 annulé en raison de la pandémie, l'édition 2021 a été lancée fin janvier et concernera une cinquantaine d'institutions à travers le continent représentant pas moins de 70% de ses actifs bancaires. Deux acteurs purement belges sont concernés: KBC et Belfius. Les actifs de BNP Paribas Fortis et d'ING Belgique sont quant à eux pris en compte dans le bilan de leurs maisons mères respectives.