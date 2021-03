Les banques passent sous les fourches caudines des députés

"Vous ne jouez pas le jeu!" Les députés des commissions Finances et Économie étaient plutôt remontés contre les banquiers ce mercredi. Invités à s'exprimer entre autres sur leur soutien aux PME et indépendants en cette période de crise, les représentants de Febelfin et des quatre plus grosses banques du royaume ne s'attendaient peut-être pas à un accueil aussi froid.