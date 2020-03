Les banques plus en ligne et mobiles que jamais

Les nouvelles mesures de confinement annoncées par le gouvernement mardi soir n’ont pas pris le secteur bancaire de court. Plus tôt dans la journée, Febelfin, la fédération sectorielle, avait déjà annoncé la fermeture ce mercredi des agences , qui ne fonctionnent plus que sur rendez-vous. De manière générale, les clients sont invités à effectuer leurs opérations en ligne. Les rendez-vous qui n’impliquent pas de signature physique s'effectuent à distance. Les banques insistent sur le fait que tous leurs services demeurent accessibles et opérationnels.

Dans les sièges et centres administratifs aussi, des dispositions avaient déjà été prises. ING avait déjà annoncé vendredi dernier sa volonté de voir tous ses collaborateurs travailler depuis chez eux. Belfius, BNP Paribas Fortis et KBC avaient initialement opté pour des équipes séparées physiquement qui travailleraient en alternance depuis leur domicile et leurs bureaux, mais les récents changements tendent à utiliser le télétravail dans toute la mesure du possible.