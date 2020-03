Les banques sommées d'avoir un plan d'attaque face au coronavirus

La BCE s'inquiète: les banques européennes sont-elles armées pour éviter toute propagation du virus? Elle les invite à élaborer un plan de continuité et à tester leur système face à des cyberattaque en cas de télétravail forcé.

Les banques ont-elles la capacité de continuer de fonctionner au cas où elles seraient directement affectées par l'épidémie du coronavirus? La question a été posée par la Banque centrale européenne (BCE) aux établissements bancaires dans une lettre envoyée en milieu de semaine. Avec cette missive, la BCE se concentre davantage sur l'impact opérationnel de la propagation du virus que sur les retombées économiques.

"Les entités surveillées doivent revoir les plans de continuité de leurs activités et envisager quelles actions peuvent être prises pour minimiser les effets négatifs potentiels du Covid-19". Les banques sont invitées à tester de manière proactive la capacité de leurs infrastructures IT face à de possibles cyberattaques en cas de recours accru au télétravail et aux services bancaires à distance. Le régulateur craint que des pirates prennent avantage de l'éventuel chaos créé par le Covid-19.

"L'épidémie de coronavirus évolue rapidement et crée un risque pour les perspectives économiques et le fonctionnement des marchés financiers." Christine Lagarde présidente de la BCE

La BCE passe à l'acte...

La BCE a été une des premières à prendre des mesures: suppressions des voyages non essentiels des membres du comité exécutif jusqu'au 20 avril, report des conférences de la BCE à l'exception de la conférence de presse du 12 mars sur la politique monétaire, suspension des visites de l'institution...

"L'épidémie de coronavirus évolue rapidement et crée un risque pour les perspectives économiques et le fonctionnement des marchés financiers", reconnaît Christine Lagarde, présidente de la BCE. "Avec ces mesures, nous tentons de garantir la sécurité et le bien-être de notre personnel, tout en maintenant le fonctionnement de la banque centrale et sa fonction de superviseur bancaire."

... les banques aussi

Les établissements œuvrent déjà à la continuité de leurs activités. En Espagne, BBVA a transféré une centaine d'employés du siège madrilène vers l'extérieur de la ville. D'autres enseignes, comme Bankia, prévoient la même chose. Chez Santander, les réunions impliquant un grand nombre de personnes sont reportées.

À Londres, HSBC a renvoyé plus de 100 salariés de l'immeuble de Canary Wharf chez eux à la suite d'un employé testé positif au virus.

L'italien UniCredit a également renvoyé certains salariés chez eux après deux nouveaux cas d'infection détectés au sein de ses équipes (un en Allemagne et un en Italie). Les voyages non essentiels ont tous été annulés.

Chez Deutsche Bank et Credit Suisse, les équipes ont été réparties sur plusieurs sites séparés physiquement les uns des autres pour éviter toute contamination de masse.

Et en Belgique?

Qu'en est-il au sein de nos banques? Des mesures ont déjà été prises au retour des vacances par rapport au personnel qui a séjourné dans les zones à risque. Désormais, d'autres mesures visent à limiter les réunions et l'accès des visiteurs aux bâtiments.

Quant au niveau IT, Belfius rappelle, comme il l'avait déjà indiqué lors des attentats bruxellois, avoir des systèmes informatiques suffisamment performants et sécurisés pour permettre le télétravail de "tout ceux qui devront le faire". Même discours rassurant chez ING Belgique, où le télétravail fait déjà partie des pratiques traditionnelles et donc ne représente pas à ce jour une surcharge sur les réseaux informatiques.

Les banques américaines font de même

Les banques européennes ne sont pas les seules à prendre des mesures. Aux États-Unis, les traders des grandes banques délaissent leurs bureaux new-yorkais pour des lieux situés dans les faubourgs. Pour les banques, cette mesure d'éloignement des centres-villes minimise le risque de propagation de la contamination via, notamment, l'utilisation des transports publics bondés.

Il faut dire que la loi sur le secteur, le Federal Deposit Insurance Act, interdit aux banques de fermer les portes de leurs agences sans préavis déposé 90 jours auparavant. Néanmoins, le régulateur se veut souple en cas de "catastrophes naturelles".

Depuis 2007, les régulateurs américains encouragent aussi les banques à établir un plan d'urgence en cas de pandémie pour réduire au maximum les effets négatifs sur l'activité.

Résilience économique

Outre l'opérationnel, à travers le monde, les banques centrales tentent de maintenir le calme parmi les investisseurs face à un virus qui porte un coup dur aux marchés financiers et à l'économie mondiale. La Réserve fédérale américaine a décidé, mardi, d'une baisse de ses taux, ce qui a permis de raviver quelque peu la confiance des investisseurs.

Nombre d'intervenants de marché considèrent que la réponse à apporter devrait être beaucoup plus budgétaire que monétaire pour être efficace. Car les premiers effets de l'épidémie sont apparus dans l'économie réelle.

"Les investisseurs anticipent maintenant une nouvelle baisse de 50 à 75 points de base de la Fed lors de la réunion du FOMC (Comité de politique monétaire) prévue les 17 et 18 mars prochains", affirme un analyste marché chez IG France.