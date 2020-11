Les banques veulent être considérées comme des partenaires dans la lutte contre le blanchiment

Les représentants de Febelfin et des quatre grandes banques du pays ont exposé leurs procédés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent à la suite des révélations des FinCEN Files.

Le secteur bancaire était représenté en force ce mardi lors de la commission des Finances de la Chambre. La fédération sectorielle Febelfin et des membres des directions des quatre grandes banques du pays ont répondu aux interrogations des députés au sujet des informations divulguées via les FinCEN Files .

En octobre dernier, trois journalistes belges à l'origine de ces révélations, Lars Bové (De Tijd), Xavier Counasse (Le Soir) et Kristof Clerix (Knack), sont déjà venus témoigner au Palais de la Nation. Les FinCEN Files, fruit du travail de quelque 400 journalistes d'investigation à travers le monde au sein du consortium ICIJ, représentent plus de 2.100 documents témoignant de flux d'argent suspects selon le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l'organisme américain de lutte contre le blanchiment.