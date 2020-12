Les banques vont-elles accorder une nouvelle bulle d'oxygène sur les crédits?

La réouverture des commerces non essentiels est certes un soulagement pour les commerçants, mais elle ne résout pas tout. Les acteurs des professions de contact, l'horeca, la culture, sans compter tous les autres indépendants et particuliers touchés par ces mesures anti-covid souffrent encore.

"Ce qui pourrait nous permettre de garder la tête hors de l'eau, c'est une nouvelle suspension du remboursement de nos crédits. Mais au sein de ma banque, on indique attendre la décision de Febelfin", affirme Otman Sbai, un indépendant.

Et de fait, si certains profitent encore jusqu'à la fin décembre du moratoire sur les crédits , les remboursements futurs des mensualités restent à ce jour une totale inconnue.

Feu vert européen

Au sein de Febelfin, on affirme qu'une décision pourrait intervenir dans les prochains jours. La fédération financière attend le feu vert de l'autorité bancaire européenne dès ce mercredi.

Cette dérogation était toutefois limitée dans le temps : entreprises, PME et particuliers bénéficiaient jusqu'à la fin octobre de la suspension des mensualités, avec, sur demande avant septembre, d'une possibilité de prolongation jusqu'à la fin décembre.

Une simple prolongation?

Une nouvelle dérogation serait bel et bien sur la table de l'EBA avec une décision attendue dès ce mercredi . Débouchera-t-elle sur la mise en place d'un nouveau moratoire sur ces crédits? La réponse reste encore floue.

"Le Soir" évoque une possible prolongation jusqu'en mars 2021 avec des modalités qui ne sont pas encore détaillées.

"Nous avons déjà aujourd'hui des reports de crédits sur 6, 7 ou 8 mois. Néanmoins, il faut veiller à l'équilibre et à la stabilité des banques et du tissu économique. Octroyer un nouveau report ne sera pas la meilleure solution pour tous, car les mensualités devront tôt ou tard être remboursées."

Dans l'intervalle, Febelfin appelle à ne pas laisser la situation se détériorer et à discuter avec son banquier la mise en place de solutions alternatives. "Ce n'est pas, non plus, dans l'intérêt de la banque d'avoir des défauts de clients", conclut Rodolphe de Pierpont.