Les comptes à taux négatif rapportent gros aux banques

Les banques belges ont engrangé, depuis un an et demi, pas moins de 165 millions d’euros de recettes en imputant un taux d’intérêt négatif sur les comptes trop bien garnis, comme nous l’apprennent les chiffres dévoilés par le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V).

Les banques belges ont instauré il y a quelque temps déjà des taux d’intérêt négatifs pour les clients fortunés, entreprises et organisations dont les comptes dépassent un certain montant. Cette mesure avait sonné le glas d’une politique qu'elles avaient menée pendant des décennies, laquelle consistait à maximiser leur collecte de fonds grâce à des taux attractifs pour les convertir ensuite en prêts octroyés à des taux plus élevés.

Mais la faiblesse persistante des taux d’intérêt ainsi que la politique d’argent bon marché de la Banque centrale européenne (BCE) ont profondément remis en cause ce modèle économique, au point de mettre sérieusement sous pression la rentabilité des banques qui peinent à voir décoller leurs autres sources de revenus.

Les banques ont progressivement étendu ces taux pénalisants aux plus petites entreprises, aux clients fortunés, ASBL, écoles et autres personnes morales.

De surcroît, les banques doivent elles-mêmes payer un taux négatif de 0,5% à la BCE si elles sont contraintes d’y déposer leurs avoirs excédentaires, faute d’avoir pu les transformer en crédits à leurs clients. Dans un premier temps, les banques avaient décidé de répercuter ces coûts sur les comptes très bien garnis des grandes entreprises. Mais elles ont progressivement étendu ces taux pénalisants aux plus petites entreprises, aux clients fortunés, ASBL, écoles et autres personnes morales. Généralement, elles imputent un taux d’intérêt négatif de 0,5% à partir d’un solde de 250.000 euros sur le compte, mais ce seuil varie non seulement d’une banque à l’autre, mais également d’un client à l’autre.

Parfaitement légal

En réponse à une question parlementaire du député Dieter Vanbesien (Groen), le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), a précisé que ce taux pénalisateur sur les gros dépôts avait déjà rapporté aux banques quelque 165 millions d’euros en un an et demi: 86 millions en 2020 et déjà 79 millions au premier semestre de cette année. "Ces montants correspondent à respectivement 2% et 2,5% des bénéfices nets du secteur pour ces périodes", a précisé le grand argentier.

"Les écoles et autres institutions qui se voient pénalisées de la sorte ont toujours la possibilité de négocier des conditions plus favorables ou d’aller dans une banque qui ne pratique pas cette politique de taux négatif." Vincent Van Peteghem (CD&V) Ministre des Finances

Dans sa réponse, Vincent Van Peteghem souligne que l’imputation d’un taux d’intérêt négatif est tout à fait légale. "Les écoles et autres institutions qui se voient pénalisées de la sorte ont toujours la possibilité de négocier des conditions plus favorables ou d’aller dans une banque qui ne pratique pas cette politique de taux négatif."

Le ministre des Finances Van Peteghem ajoute que les banques belges appliquent surtout ces taux pénalisateurs aux gros dépôts des établissements de crédit et d’autres institutions financières et "à peine aux dépôts des ménages".

Pénalisées par la BCE

Les recettes tirées de ces taux négatifs ne suffisent cependant pas à compenser les coûts engendrés par la politique monétaire très accommodante de la BCE, fait-on remarquer du côté des banques.

478 millions d'euros Les banques belges ont déjà payé, depuis janvier 2020, 478 millions d’euros à la BCE pour pouvoir y déposer leur cash inutilisé.

Geert Gielens, économiste en chef de la fédération bancaire Febelfin, estime ainsi que les banques belges ont déjà payé, depuis janvier 2020, 478 millions d’euros à la BCE pour pouvoir y déposer leur cash inutilisé. Ce chiffre ne tient pas compte cependant des conditions très favorables auxquelles elles peuvent lui emprunter si elles lui garantissent d’octroyer suffisamment de crédits aux ménages et aux entreprises. Ce taux auquel elles peuvent emprunter est même négatif. Autrement dit, la BCE paie les banques pour qu’elles lui empruntent de l’argent.

"Mais, par ailleurs, les dépôts bancaires servent aussi en Belgique à calculer les impôts des banques, tels que leur contribution au système de garantie des dépôts et à l’autorité européenne de résolution (SRB)", complète Geert Gielens. "Comme les comptes d’épargne continuent à s’étoffer, les banques font face à un problème structurel supplémentaire."

Écoles

Les organisations sont de plus en plus nombreuses à se voir imputer un taux d’intérêt négatif de la part de leur banque. Le mois dernier, les écoles des réseaux catholique et communautaire en Flandre ont tiré la sonnette d’alarme, estimant que la politique des banques les privait de moyens précieux. La Communauté flamande verse, en effet, en deux tranches la dotation annuelle des écoles. À deux reprises dans l’année, leurs comptes regorgent donc de liquidités avant que celles-ci ne servent à régler progressivement les salaires du personnel et les factures d’énergie. L’occasion pour les banques de leur infliger un taux négatif.