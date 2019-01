Les comptes bancaires gratuits en voie de disparition

Test-Achats lance un appel à Febelfin: chaque banque doit au moins avoir un compte gratuit dans sa gamme. Un cri d'alarme qui résonne alors que plusieurs banques ont revu à la hausse leurs tarifs en ce début d'année.

"Il n'y a plus que deux comptes bancaires vraiment gratuits en Belgique." Le cri d'alarme de Test-Achats. "Outre quelques comptes internet et quelques offres de niche, on en dénombre plus que 2: Keytrade KeyPack et Argenta Girorekening, comprenant en outre une carte de crédit."

L'organisation de défense des consommateurs appelle Febelfin, la fédération bancaire, à ouvrir le débat sur la question.

En effet, ING a ouvert le bal en annonçant pour le début de cette année une révision à la hausse des tarifs de certains comptes et de certains services. Il en va de même pour d'autres enseignes comme Deutsche Bank et son E-Account désormais payant. "Le compte E-Account qui fait partie du pack DB M@X qui comprend également un compte épargne ne sera plus gratuit pour tous. Le pack coûtera à l’avenir 8 euros par trimestre", indique Test-Achats non sans ajouter que la banque indique qu'une partie de sa clientèle ne notera aucun changement. Pour qui? Ceux dont la relation bancaire avec DB atteint 10.000 euros et ceux qui auront acquis un produit d’investissement au cours du trimestre précédent.

"Se diriger vers une société sans cash est un choix de société qui doit se faire à des conditions acceptables pour la population. Les services ont un coût, mais celui-ci doit être transparent, prévisible et acceptable pour le plus grand nombre. Ce n’est plus le cas dans le monde bancaire."