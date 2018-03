Les conseils chez BNP Paribas Fortis bientôt payants

Sont concernés quelque 450.000 clients, qui devront choisir, dès cet automne, entre une offre de base gratuite et un service payant. Le service payant (Priority Banking Exclusive) coûtera 19,9 euros par mois à ceux et celles qui le choisiront. En plus des services et conseils standards, le client recevra également des conseils en matière d'héritage et de retraite, des services d'investissement plus étendus et quelques privilèges supplémentaires.