Les courtiers d'assurance sont toujours bien là

Certains disent les courtiers d’assurance condamnés à disparaître mais, jusqu’à présent, cela ne se vérifie pas dans les chiffres. Au contraire, ils représentent 50% de la distribution des produits d’assurance-vie et non-vie en Belgique, selon les chiffres fournis par la fédération qui les représente, Feprabel.

Sur les 27 milliards d’euros de chiffre d’affaires réalisés en 2017 (derniers chiffres disponibles, compilés par l’association sectorielle Assuralia), l’exacte moitié des primes encaissées l’a été par l’intermédiaire du courtage. Un chiffre en hausse de 3,1% par rapport à l’année précédente et en augmentation légère mais régulière au cours des dix dernières années, comme l’indique le graphique ci-contre.

Loin derrière, on trouve les réseaux d’agents exclusifs (liés à un seul assureur) et les bancassureurs (des banques qui vendent aussi des produits d’assurance), regroupés car tous deux ne font pas jouer la concurrence. Cet ensemble représente 29,7% des ventes, en baisse de 4,7% d’une année sur l’autre.

Le reste des assurances vendues en Belgique (20,3%) est le fait des assureurs directs, en progression de 1,6% sur un an et stable depuis 10 ans. Ceux-ci écoulent leurs produits sans réseau de distribution, à l’image du plus important d’entre eux, Ethias.