Les crises dans son dos, la Société générale voit grand

Secouée par les scandales à répétition au cours de la dernière décennie (affaire Kerviel, pots-de-vin libyens, manipulation du Libor, violations des sanctions imposées à plusieurs États parmi lesquels Cuba, l’Iran et le Soudan), objet d’une restructuration avec 1.600 suppressions d’emploi l’année passée, la banque basée dans le quartier parisien de la Défense entend aller de l’avant et scrute le marché en quête d’une bonne affaire. Selon les dires de son patron, la "SocGen" veut jouer un rôle en vue dans la consolidation du secteur bancaire du continent. "Nous sommes à un moment charnière en Europe, et je veux être capable de profiter de cette opportunité."

Le cauchemar RBS

Mais depuis la crise financière et le cataclysme qu’a constitué le rachat d’ABN Amro par la Royal Bank of Scotland, Santander et Fortis, les fusions et grosses opérations ne sont plus vraiment perçues d’un bon œil en Europe. "Les superviseurs seront très, très prudents", prédit Frédéric Oudéa. "Ils voudront éviter une catastrophe comme celle que nous avons connue avec RBS et ABN." Pas question dès lors de créer un monstre qui serait "too big to fail".