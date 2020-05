Les dépenses du Belge pendant ce confinement annoncent-elles une reprise lente?

Le confinement est-il synonyme d'économies? ING a passé au crible les données des transactions électroniques (hors carte de crédit) de ses clients. Il en ressort qu'entre le 16 mars et le 25 avril, ces dernières ont reculé de 28%, là où les montants dépensés se sont réduits de 16% . Les visites aux distributeurs de billets se sont aussi faites plus rares (-65%).

Si on exclut les dépenses de loyers, assurances, impôts..., on note 34% de transactions en moins, pour des dépenses amputées de 31%.

Quand les premières mesures ont été annoncées (fermeture des bars, restaurants, limitation des activités sportives et culturelles...), les consommateurs belges ont dépensé 14% de plus.

"Quand les premières mesures ont été annoncées (fermeture des bars, restaurants, limitation des activités sportives et culturelles...), les consommateurs belges ont effectué un nombre total de transactions similaire à la même semaine de 2019, mais ont dépensé beaucoup plus (+14%)", indique-t-on chez ING. La semaine suivante, les transactions ont chuté de 22% et les dépenses ont crû de 5%. Par la suite tant le nombre de transactions (jusqu'à -25%) que les montants dépensés (-30%) se sont tassés.