Les deux Rothschild s'accordent sur l'usage de leur patronyme

Clap de fin pour une bataille juridique qui durait depuis plusieurs années. Rothschild & Co et Edmond de Rothschild ont finalement accordé leurs violons sur l'utilisation de leur célèbre patronyme.

Le litige opposant les groupes bancaires Rothschild & Co et Edmond de Rothschild sur l'utilisation de leur nom s'est finalement soldé par un accord global. "Les deux groupes mettent ainsi un terme définitif au contentieux qui les opposait devant le tribunal de grande instance de Paris", ont annoncé conjointement les deux sociétés dans un communiqué publié par Rothschild & Co.

Pas de Rothschild seul

"Aucun des deux groupes ne pourra utiliser à l'avenir, et sous quelque forme que ce soit, le nom Rothschild seul"

Le groupe Edmond de Rothschild avait en effet assigné en justice la holding de Rothschild Cie Paris Orléans, qui désirait se rebaptiser Rothschild & Co, lui reprochant une utilisation abusive du patronyme.



L'accord stipule qu'aucun des deux groupes ne pourra utiliser le nom de Rothschild seul ni un terme générique susceptible d'engendrer la confusion entre l'un et l'autre groupe.

La galaxie Rothschild Edmond de Rothschild est dirigé depuis 2015 par la baronne Ariane de Rothschild, présidente du comité exécutif. Le groupe, fondé en 1953, est présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity et d'administration de Fonds. Alexandre de Rothschild est le président de Rothschild & Co. La société dispose de 3.500 collaborateurs dans une quarantaine de pays. Elle est spécialisée dans les opérations de fusion-acquisition, de stratégie et de financement, et de gestion du patrimoine.

Aussi, Rothschild & Co pourra-t-elle poursuivre son activité sous ce nom de marque tout comme Edmond de Rothschild pourra continuer à utiliser sa dénomination sociale adoptée en 2015. Les marques de leurs filiales doivent également permettre de les distinguer.

Un accord signe d'un apaisement des tensions et qui s'inscrit "dans le respect des valeurs familiales 'Concordia, Industria et Integritas'." Les deux parties se sont d'ailleurs engagées à défendre ensemble la protection du nom de famille dans le secteur bancaire.

Fin des participations croisées

Les deux groupes ont également décidé de "dénouer l'ensemble de leurs participations croisées." Celles-ci recouvrent principalement 8,4% du capital d'Edmond de Rothschild détenu par Rothschild Holding AG (holding intermédiaire de Rothschild & Co en Suisse), 9,5% du capital de Rothschild Holding AG détenu par Edmond de Rothschild et 5,7% du capital de Rothschild & Co détenu par Edmond de Rothschild, précise le communiqué.

Dans ce contexte, 1,9 million d'actions Rothschild & Co seront remboursés par Edmond de Rothschild à Rothschild Holding AG afin de combler la différence entre les valeurs des participations respectives. Rothschild & Co achètera en outre auprès d'Edmond de Rothschild les 2,5 millions d'actions Rothschild & Co en sa possession pour un montant de 75 millions d'euros.