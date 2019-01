Les discussions sur la fusion Deutsche Bank-Commerzbank sont-elles lancées?

Se dirige-t-on vers un rapprochement entre Deutsche Bank et Commerzbank ou non? La rumeur circule depuis longtemps sur les marchés, mais semble aujourd'hui sortir tout doucement de l'ordre de la rumeur. Dans une réponse à une question parlementaire des Verts, l'État allemand, actionnaire à 15% de Commerzbank, reconnaît avoir mené pas moins de 23 réunions et entretiens téléphoniques avec Deutsche Bank sur la période de mai à décembre dernier. Le magazine Focus avait déjà indiqué à fin de l'année que le gouvernement passait en revue les différents scénarios dont celui du rapprochement des deux établissements via une entrée de l'État au capital de Deutsche Bank.