Les effectifs et les réseaux d'agences de Crelan et Axa seront "inévitablement rationalisés"

Philippe Voisin, le CEO de Crelan, a confirmé que la banque allait procéder à une rationalisation de ses effectifs et de son réseau d'agences après le rachat d'Axa Banque. Il estime cependant qu'il est encore beaucoup trop tôt pour dessiner la forme de la nouvelle entreprise.

Interrogé sur l'impact qu'aura l'opération sur le personnel, Philippe Voisin a en partie confirmé les craintes des syndicats et des franchisés. "Il est certain que 1+1 ne sera pas égal à 2", a répondu le CEO de Crelan en référence à une formule employée par le délégué SETCa Yves Flamand. "Une rationalisation interviendra inévitablement, demain ou après-demain", a-t-il concédé, tout en promettant que cela sera fait "de manière responsable et transparente".