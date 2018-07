Les entreprises reprennent goût aux crédits bancaires. Les banques les suivent

Les banques comptaient fin mars plus de 150 milliards d'encours de crédits aux entreprises. Un record. Les demandes ont progressé sur le premier trimestre et les refus se sont tassés.

Au cours du trimestre, les demandes de crédits ont progressé de 10,4%. En termes de montants demandés, la progression est de 26,7%. Certes, la fédération financière a enregistré quelques crédits octroyés pour des montants très importants. "Ceci est peut-être à mettre en rapport avec les résultats de l’enquête BLS (Bank Lending Survey) de la Banque Nationale de Belgique (BNB) dans laquelle les banques indiquent que les entreprises expriment des besoins de financement importants en vue de fusions et reprises et qu’elles se montrent elles-mêmes plus souples dans l’octroi de prêts pour des montants plus importants."