Les entreprises semblent frileuses face aux investissements

En cette période économique incertaine, les entreprises se montrent plus frileuses à investir et cela se voit dans l'octroi des crédits.

Une économie en berne

La BNB évoque un recul de l'économie belge de 14,4% (chiffres provisoires) au cours du deuxième trimestres. "Les mesures restrictives Covid-19 ont un impact sur l'activité économique, qui se traduit par une diminution de la demande et de la production de crédit."

Des taux de refus en recul

Les banques soutiennent-elles les entreprises? Selon l'enquête trimestrielle de la BNB, la perception des entreprises au sujet des freins au crédit était de 5% en janvier, 16,3% en avril et 14,9 % en juillet. Rappelons qu'au cours de la crise financière de 2008-2009, on avait dépassé 50%. Et Febelfin, de préciser que cette perception ne signifie pas que davantage de crédits sont refusés. Le taux de refus est d'ailleurs en recul depuis plusieurs années.