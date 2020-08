Les étudiants belges peuvent aussi rêver de la City de Londres

"Pour un étudiant belge, c’est difficile d’aller frapper à la porte d’une banque d’affaires londonienne dans l’espoir d’être engagé." Ce constat, Édouard n’est pas le premier à le faire. Le monde de la finance n’est pas le plus accessible pour un néophyte, et c’est pour cette raison que le London Banking Circuit (LBC ) a été lancé en 2013 dans le cadre de l'organisation MUN Society Belgium (MSB).

Le London Banking Circuit, c’est une initiative qui permet chaque année à 20 étudiants en master de tenter leur chance dans le plus grand centre financier du vieux continent . Elle s’inspire du London Banking Tour, une démarche similaire lancée il y a une vingtaine d’années aux Pays-Bas.

Réseautage

Après avoir effectué un premier tri parmi les candidatures, le LBC organise une semaine de visite à Londres pour les vingt lauréats. Ceux-ci ont alors l’opportunité de visiter chaque établissement qui participe au programme : Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Lazard, Morgan Stanley et Nomura. Après une présentation menée par un senior banker, les participants sont invités à réaliser un business case afin de permettre aux recruteurs de voir ce que les aspirants banquiers ont dans la tête et le ventre.