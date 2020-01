Les grandes banques US engrangent 120 milliards de dollars de bénéfices

Elles ont cette semaine lancé la saison des résultats des entreprises américaines. Les six grandes banques Outre Atlantique affichent pour 2019 des performances commerciales et boursières à faire rougir leurs homologues européennes.

Comme chaque année, les grands acteurs du secteur bancaire américain donnent le coup d'envoi officieux de la saison des résultats. Pour 2019, JPMorgan Chase , Bank of America , Goldman Sachs , Citigroup , Wells Fargo et Morgan Stanley affichent une grande forme. On retiendra ainsi un chiffre: 120 milliards de dollars. Tels sont les profits engrangés par les six premières banques américaines.

À Wall Street, ces sociétés ont caracolé en 2019 en bourse. Citigroup a vu son action s'envoler de 53,5%, 16,8% pour Wells Fargo. Le titre de JPMorgan s'est apprécié de 43%, propulsant la capitalisation boursière de l'enseigne au-delà des 431 milliards de dollars. À titre comparatif, BNP Paribas Fortis, première banque de la zone euro, affiche une capitalisation de 63,22 milliards d'euros.

Les moteurs de cette croissance

• Ces banques profitent d'une dissipation de l'incertitude sur la guerre commerciale sino-américaine, qui était un frein à l'investissement. Preuve de ce constat: les activités de négoce des produits et titres financiers ainsi que les fusions-acquisitions et levées de fonds des sociétés, une manne importante pour les grandes banques, ont fortement repris. Les activités spéculatives, en perte de vitesse depuis l'encadrement strict de la capacité des banques à spéculer pour leur propre compte, ont aussi eu le vent en poupe.

Vue en plein écran Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase ©Bloomberg

Les recettes générées par les traders de JPMorgan Chase ont par exemple flambé de 56% au quatrième trimestre, tandis que l'envolée a été de 28% pour Citigroup. "Même si nous sommes confrontés à un niveau élevé et durable de questions géopolitiques complexes, la croissance mondiale s'est stabilisée, bien qu'à un niveau inférieur, et le dénouement de certaines tensions commerciales a contribué à soutenir l'activité client et l'activité de marchés à la fin de l'année", indique Jamie Dimon, le PDG de JPMorgan.

• Les banques ont également bénéficié de la reprise de la consommation. "Les consommateurs américains sont en forme et nous l'observons dans nos différentes activités liées à la consommation", indique Jamie Dimon

Et force est de constater que les trois baisses de taux d'intérêt, décidées en 2019 par la Reserve Federal, n'a pas terni la fête. Les banques ont ainsi profité de cette reprise économique pour compenser partiellement l'effet négatif des taux par des augmentations des revenus liés aux cartes bancaires, aux dépôts, aux prêts et aux crédits auto.

Les revenus nets d'intérêts, c'est-à-dire les recettes générées par les activités exposées aux taux d'intérêt, ont ainsi diminué de 1% au quatrième trimestre chez JPMorgan Chase, soit le premier recul trimestriel depuis 2015. A contrario, les crédits octroyés par Citigroup ont augmenté de 2% et les dépôts des épargnants de 6% au quatrième trimestre, tandis que les dépenses des détenteurs des cartes Citi ont explosé de 10%.

Seul chez Wells Fargo, qui octroie un prêt immobilier sur cinq aux États-Unis, le scandale des comptes fictifs reste un casse-tête. Charlie Scharf, le directeur général qui vient d'achever ses trois premiers mois à la tête de l'institution financière, a affirmé que sa priorité était de regagner la confiance.

Globalement, cette dynamique devrait se poursuivre en 2020, année d'élection présidentielle aux États-Unis et malgré des tensions géopolitiques entre Washington et Téhéran, ont assuré les dirigeants de JPMorgan et de Citigroup. Un contraste avec leurs homologues européens, pénalisés par l'extrême faiblesse des taux.

•Autre élément boostant: le coup de pouce fiscal accordé en 2018 par Donald Trump. Le président américain a octroyé des réductions d'impôts aux sociétés.

Des résultats supérieurs aux attentes

> Dans les chiffres, ces différents points se soldent chez JPMorgan par un bénéfice et des revenus annuels "historiques". Le bénéfice net est ressorti à 36,43 milliards de dollars (+12,2%). Ce profit est équivalent à la capitalisation boursière affichée à Wall Street par le constructeur automobile Ford - 36,63 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires a pour sa part augmenté de 6,4% à 118,7 milliards de dollars.

Les recettes générées par les traders ont bondi de 56% à 5 milliards de dollars. La palme revient aux courtiers chargés des produits financiers liés aux matières premières, agricoles, obligations et devises (Fixed Income): +86% à 3,4 milliards de dollars. Rappelons certes que le quatrième trimestre 2018 avait été catastrophique.

> Chez Citigroup, le bénéfice net progresse de 7,5% à 19,4 milliards de dollars, pour une hausse de 2% des revenus à 74,3 milliards.

> Sur l'année, Bank of America a dégagé un bénéfice net de 27,43 milliards de dollars (-2,5%), pour un chiffre d'affaires de 91,2 milliards, quasi stable (-0,24%). Si le bénéfice et les revenus sont également en recul au 4e trimestre, les résultats trimestriels sont toutefois meilleurs que prévu.

> Goldman Sachs reste pour sa part lourdement affectée par le scandale malaisien 1MDB. Elle avait aidé à lever 6,5 milliards de dollars pour 1MDB et touché 600 millions de dollars de commissions. L'argent levé aurait été détourné, selon les autorités malaisiennes et américaines, au profit notamment de l'ex-Premier ministre malaisien.

Morgan Stanley a clôturé jeudi sur une note positive la saison des résultats 2019 des grandes banques américaines, en dégageant un bénéfice et un chiffre d'affaires "record".

Côté résultats, la banque a dégagé un bénéfice net de 7,9 milliards de dollars, en recul de 20%, pour un chiffre d'affaires de 36,5 milliards (-0,2%). David Solomon, le CEO également DJ dans des boîtes de nuit, a promis une "nouvelle" Goldman Sachs. Aux commandes depuis plus d'un an, il s'est engagé à diversifier la société pour la rendre moins dépendante des soubresauts des marchés financiers.

> Wells Fargo a déçu avec ses résultats trimestriels. Son nouveau patron, Charles W. Scharf, a dressé un tableau sans concession des défis à relever après une série de scandales, dont celui des millions de comptes fictifs ouverts. Sur l'ensemble de l'année, Wells Fargo a engrangé un bénéfice net de 19,5 milliards de dollars, soit près de 3 milliards de moins qu'en 2018. Les revenus s'établissent à 85,1 milliards de dollars, en léger recul.