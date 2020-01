Les grandes banques unies dans un service commun aux sociétés

Tout entrepreneur qui a déjà ouvert un compte bancaire au nom de sa société le sait: cet acte de base pour chaque activité commerciale est une opération administrative relativement lourde avec de nombreux formulaires à compléter et une foule d’informations légales à communiquer (numéro, structure, signataires autorisés, etc.).

C’est pourquoi Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC ont annoncé ce mercredi un nouveau produit commun. Sous l’égide d’Isabel Group, les quatre plus grandes banques du pays ont lancé KUBE ("Know Your Customer Utility for Banks and Enteprises"), une application permettant aux institutions financières de partager entre elles les données d’une entreprise, pour peu naturellement qu’elles aient l’autorisation de celle-ci.