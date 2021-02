Les investisseurs prudemment optimistes, selon le baromètre ING

Le baromètre ING des investisseurs est repassé en terrain (légèrement) optimiste. La pandémie et la situation économique continuent à peser, mais un espoir pointe sur le front des bourses et des voyages.

Cela faisait plus d'un an que le baromètre ING des investisseurs n'avait plus franchi la barre des 100 points, qui reflète une perspective neutre. L'aiguille se situe aujourd'hui à 104 points, en terrain optimiste, mais la morosité n'est pas loin pour autant.

Le coup de sonde indique que seuls 22% des répondants ont constaté une amélioration de la situation économique ces derniers mois, alors qu'ils étaient encore 26% en janvier. Quelque 28% des personnes interrogées estiment qu'une embellie va arriver au cours des prochains mois. "Même s'il reste modeste, ce pourcentage est le plus élevé enregistré depuis juin de l'année passée", souligne ING.

La science et les scientifiques en question

La pandémie pèse de plus en plus sur le moral des Belges. Plus de la moitié des investisseurs ayant répondu (54%) estiment que le virus ne disparaîtra jamais, tandis que seulement 17% pensent qu'il finira anéanti.

De manière générale, les Belges conservent leur confiance envers les scientifiques pour régler la crise, mais les Flamands (69%) se montrent bien plus rassurés que les francophones (50%) sur ce sujet. "La confiance en la science est également en moyenne un peu plus élevée chez les plus âgés que chez les plus jeunes", indique également ING. Ainsi, seulement 35% des investisseurs de moins de 35 ans font confiance aux scientifiques.

Pas moins de 60% des investisseurs interrogés estiment que la situation reviendra à la "normale" une fois que 70% de la population aura été vaccinée.

Une lueur d'espoir

La confiance sur les marchés semble, quant à elle, doucement de retour. 36% des répondants s'attendent ainsi à une nouvelle hausse des cours des actions lors des trois prochains mois, mais 31% craignent plutôt une correction.

Pour le reste, une lueur d'optimisme pointe tout de même. Pas moins de 60% des investisseurs interrogés estiment que la situation reviendra à la "normale" une fois que 70% de la population aura été vaccinée. A contrario, 14% des sondés pensent que ce ne sera pas le cas.

Un tiers des investisseurs pensent également que la reprise économique sera rapide, tandis qu'un autre tiers craint un redémarrage plus poussif. Les francophones se montrent moins enthousiastes que leurs homologues flamands pour cette relance rapide.

Les vacances déjà en tête

Par rapport à leurs vacances aussi, les Belges ont besoin de retrouver des perspectives. Ils sont 40% à penser reprendre l'avion dès cette année, et 50% à envisager un voyage à l'étranger en voiture de plusieurs jours.

Enfin, si les francophones sont plus méfiants vis-à-vis de la relance et du travail des autorités, ils sont quand même 47% à indiquer leur intention de procéder à d'importantes dépenses, contre seulement 27% des néerlandophones.