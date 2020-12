Les marchés perplexes sur la limitation des dividendes des banques

En plus de ne distribuer pas plus de 15% de leurs bénéfices nets cumulés, les banques devront veiller à ce que le versement d'un dividende ne réduise pas de plus de 20 points de base leurs ratios de solvabilité . Une contrainte qui va être pratiquement insurmontable pour un peu plus de la moitié des grandes banques de la zone euro.

Le groupe italien Intesa , traditionnellement généreux en matière de dividende, est, selon Berenberg, la banque la plus pénalisée par ces nouvelles mesures. "Intesa présente l'écart le plus élevé, avec un rendement maximal autorisé de 1,7% contre un consensus de 7,1%", chiffrent les analystes de Berenberg.

Ces derniers se font aussi du mouron pour ING et KBC , les banques de la zone euro présentant les écarts les plus importants derrière Intesa et Nordea. Chez nos voisins français, BNP Paribas et Crédit Agricole seront les plus affectés.