"Les marges bancaires sont trop basses"

La transformation d’ING Belgique suit le rythme prévu: réduction des effectifs, intégration de Record Bank, etc. Commercialement, ça tourne, mais les taux bas et la compétition sur les crédits font reculer les bénéfices.

ING Belgique a fait le point ce jeudi sur ses résultats après six mois mais aussi sur la vaste restructuration/transformation que la banque a enclenchée fin 2016. Le CEO Erik Van Den Eynden s’est dit "hyper content" de la manière dont la maison tourne et évolue mais, il n’y a pas pourtant que des bonnes nouvelles pour la maison orange.

1. Où en est la restructuration?

Les Chiffres 2.035 Les départs Au total, 2.035 collaborateurs ont quitté la banque depuis l’annonce de la restructuration en octobre 2016. Dans le même temps, ING Belgique a recruté 797 personnes. >100 milliards € Les crédits et les dépôts La banque a franchi au premier semestre la barre des 100 milliards de crédits octroyés (+7%) mais aussi des dépôts confiés par la clientèle (+4%). 665 Les agences En mai et juin, le réseau de la filiale Record Bank (499 agences) a disparu. Reste le réseau d’ING (665 agences). Les 600.000 clients ont migré et, des 375 ex-agents Record Bank, seuls 67 continuent sous la bannière ING. -18% Le bénéfice Le bénéfice semestriel avant impôt d’ING Belgique recule de 18%, à 377 millions d’eurospar rapport à la même période un an. En net, après impôt, le recul est de 10% à 268 millions d’euros.

Près de deux ans après l’annonce de la restructuration massive voulue par le groupe néerlandais (3.150 emplois supprimés en Belgique d’ici 2021, soit un job sur trois), la filiale belge a enregistré à ce stade plus de 2.000 départs en combinant les différentes formules négociées avec les syndicats et les départs naturels.

À ce stade, 430 collaborateurs sont partis dans le cadre de la formule accessible aux 55 ans et plus (il y en aura encore plus de 500 d’ici 2021), 410 autres sont partis sur base d’un départ volontaire (avec indemnité selon l’ancienneté), 213 ont connu un licenciement sec, mais surtout 928 départs naturels ont été enregistrés (retraites normales, démissions). Ces derniers, soit dit en passant, ne coûtent rien à la banque.

Dans le même temps, la banque a recruté 797 personnes à durée indéterminée. "Nous sommes manifestement attractifs, des gens veulent venir travailler chez nous", appuie le CEO Erik Van Den Eynden. En net, la maison compte donc 1.238 collaborateurs de moins par rapport au 3 octobre 2016, jour de l’annonce.

2. Où en est l’intégration de Record Bank?

Het is gedaan. C’est bouclé. ING, qui avait aussi décidé de supprimer le réseau de sa filiale Record Bank (499 agences), a mené l’opération en mai et juin. Par vagues lors des week-ends, les 600.000 clients de Record Bank ont migré dans l’environnement ING. Combien sont restés, combien sont partis? La banque ne veut pas chiffrer les départs mais indique qu’ils sont "moins nombreux que prévu". Une indication tout de même: ING a enregistré 414.000 nouveaux clients actifs (qui font au moins une transaction par mois) au 1er semestre, dont 90% sont des ex-clients Record.

Et quid des 375 ex-agents Record? Ils sont 67 à avoir décidé de resigner comme franchisés sous la bannière ING. Pour les autres, c’est fini. "Nous devons encore finaliser la fin de la collaboration avec une soixantaine d’entre eux", indique Erik Van Den Eynden.

3. Comment tourne la machine commerciale?

Super bien selon le CEO, pointant notamment la hausse de 7% de l’encours de crédits octroyés, qui au passage franchit la barre des 100 milliards d’euros, ce que font aussi les dépôts de la clientèle (+ 4%).

Mais ce jeudi en conseil d’entreprise, les syndicats ont fait valoir que ces résultats ont été obtenus dans des conditions difficiles pour le personnel: retards, sous-effectifs, problèmes IT. "C’est vrai, tout n’est pas encore parfait, admet le CEO. On a mené une transformation d’une ampleur jamais vue, il est normal que cela prenne un peu de temps pour que tout soit en place. Chaque semaine, on s’améliore."

"Aujourd’hui, les marges en Belgique ne sont pas durables." Erik van Den Eynden CEO ING Belgique

4. Où en est la rentabilité?

Là, c’est moins riant. Sur le 1er semestre, le résultat avant impôt de la filiale belge est en recul de 18%, à 377 millions d’euros. Si on en retranche les activités de marché (qui ont graduellement été déplacées de Bruxelles à Londres en 2017 et 2018, ainsi que l’a voulu la maison mère), la baisse est de 14%. Le retour sur fonds propres pointe lui à 8,9%, alors que le groupe en attend 10 à 12%.

La faute, en premier lieu, aux taux d’intérêt historiquement bas et à une forte compétition en Belgique sur les crédits. En crédits habitation par exemple, ING situe sa marge nette à 0,99% pour la production réalisée en juin. "C’est trop bas. Les marges ne sont pas durables aujourd’hui en Belgique, affirme Erik Van Den Eynden. Si on veut que la banque soit durable à terme, il faut que les marges remontent. Nous avons un plan pour diminuer les coûts que nous appliquons, mais nous allons aussi devoir travailler sur la hausse des revenus, et pas uniquement en faisant plus de volumes", prévient le CEO.

Que peut-on faire pour augmenter les revenus d’une banque en dehors d’une hausse des volumes? Réponse: augmenter la marge d’intérêt, autrement dit rendre le crédit plus cher.

Erik Van Den Eynden ne le dit pas comme tel mais il renvoie à une statistique qui parle d’elle-même: alors qu’en Belgique, le taux d’un crédit aux entreprises (jusqu’à un million d’euros, jusqu’à un an) tourne en moyenne à un peu plus de 1,5%, il est au-delà de 2,5% aux Pays-Bas. "Un pour-cent de plus sur un portefeuille de 100 milliards d’euros, cela fait une fameuse différence, n’est-ce pas?", lance le CEO.

