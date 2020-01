Les néobanques au top de l'usage du digital

N26 et Revolut sont encore des acteurs relativement discrets sur le marché bancaire belge, mais elles surclassent leurs concurrentes "traditionnelles" sur les applications mobiles et en ligne.

Selon une étude menée par l’agence de cotation de performance numérique D-Rating, les deux néobanques se distinguent en matière d’usage des canaux digitaux. Leur bon score s’explique par un taux record d’acquisition des nouveaux clients (+ 60% pour Revolut et + 200% pour N26), ce qui doit évidemment être lu via le prisme de leur taille réduite sur le marché.

L’agence a analysé treize banques commerciales belges représentant au total 45 sites web, 145 applications et 271 comptes sur les réseaux sociaux. Revolut est la banque la plus efficace sur le canal mobile, tandis que N26 se démarque sur le web et les réseaux sociaux. Derrière elles, Belfius et KBC sont les deux gros acteurs qui tirent leur épingle du jeu.