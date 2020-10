Les plateformes de crowdlending en soutien du prêt Proxi

A partir de ce jeudi, les PME de la capitale pourront recourir au prêt Proxi. Equivalent bruxellois du "win win lening" flamand et du "prêt coup de pouce" wallon , ce prêt à taux réduit d'une durée de cinq à huit ans doit aider indépendants, PME et associations actifs sur le territoire de la Région à renforcer leurs fonds propres, ou développer leurs projets en ces temps difficiles. La date est connue, certes, mais ce qui l'est moins, c'est que les plateformes de prêt participatif, ou crowdlending, qui proposent de financer les prêts par la foule, pourront proposer leurs services dans ce cadre.

Comme ses homologues flamand et wallon, le prêt Proxi portera un taux attrayant, situé entre 0,875% et 1,75%. Il permettra à l'entrepreneur intéressé d'emprunter jusqu'à 300.000 euros, et aux particuliers qui lui avanceront l'argent de bénéficier d'un crédit d'impôt (4% par an les 3 premières années, puis 2,5%) et d'une garantie de la Région sur 40% maximum du capital prêté. Look&Fin fixera le taux à 0,9% sur 5 ans pour les prêts qui seront conclus via son intermédiation. La plateforme s'engage à fournir une proposition de financement dans les 48 heures au dirigeant d'entreprise candidat, et à mettre les fonds à sa disposition dans les 15 jours.