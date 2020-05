Les prévisions de KBC glacent le marché...

En bourse, ce n’est pas le tourisme , comme on pourrait le croire, qui paie le plus lourd tribut à la crise actuelle au niveau européen. Il est deuxième. Devant lui, les banques ont vu leur valeur fondre de 42% depuis le pic du 19 février.

Ceux-ci doivent affronter deux écueils: l’effondrement des marchés boursiers et des réductions de valeur liées notamment à des créances douteuses. Pour le premier, le groupe de bancassurance a encaissé une perte de 385 millions d'euros, contre un bénéfice de 99 millions un an plus tôt et, pour le second, la facture a été doublée pour atteindre 141 millions d’euros.