Les renseignements russes disent avoir agi avant même les FinCEN Files

Les renseignements financiers russes ont affirmé jeudi avoir passé en revue les transactions suspectes de clients russes, citées dans l'enquête internationale "FinCEN Files", avant et indépendamment de la publication de celle-ci.

"Les faits énoncés dans les documents (de l'enquête) ont été vérifiés à plusieurs reprises à la fois par les renseignements financiers russes et par d'autres participants au système national de lutte contre le blanchiment d'argent", a indiqué Rosfinmonitoring (renseignements financiers russes) au quotidien russe RBK. "Ils ne présentaient pas tous les signes d'un crime. Cependant, un certain nombre de ces faits ont constitué la base d'affaires pénales et certaines ont même abouti à des condamnations", ajoute Rosfinmonitoring.