Les revenus d'intérêts en progression pour ING Belgique

ING Belgique a réalisé un résultat avant impôts de 805 millions d’euros en 2019, a annoncé ce jeudi Erik Van Den Eynden, CEO de la banque. Malgré qu’il s’agit d’une diminution de 15,4% par rapport à l’année précédente , le patron de l’enseigne orange en Belgique se dit "très heureux" de cette performance. Celle-ci est essentiellement à mettre à l’actif de la baisse des coûts et de la forte croissance des produits d’intérêts.

"La hausse des marges d’intérêts dans le portefeuille de crédits a compensé les faibles revenus des comptes d’épargne et des comptes à vue dans le contexte d’environnement de taux bas. D’autre part, la hausse des revenus de commission a contribué à celle du résultat sous-jacent", souligne Hans De Munck, CFO d’ING Belgique.

Aux Pays-Bas, où une telle obligation légale n’existe pas, ING va appliquer un taux négatif de 0,5% sur les comptes crédités de plus d’un million d’euros .

Coûts du risque

La banque travaille à sa transformation numérique: 1,7 million de personnes, soit plus de la moitié des clients, gèrent leurs opérations via la banque en ligne ou l’application mobile. La nouvelle app lancée en décembre doit s'enrichir de nouvelles fonctionnalités en provenance des Pays-Bas et d'Allemagne dans les prochains mois. "C'est l'avantage d'ING Group: nous pouvons intégrer ce qui fonctionne à l'étranger", se réjouit Van Den Eynden.