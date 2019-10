Les taux bas pèsent aussi sur les assureurs

Les encaissements ont beau atteindre un niveau inédit depuis 2012, les assureurs font un peu la moue. " 2018 a été une bonne année, avec un équilibre entre la croissance des encaissements et des résultats sains ", a-t-il expliqué. " Pourtant, les conditions n’ont pas été évidentes pour les assureurs l’année passée, avec les taux bas et la volatilité sur les marchés. "

Parmi les chiffres remarquables, on note que la prime moyenne pour les voitures particulières a baissé de 3.513 euros à 3.390 euros l’année passée. Une diminution expliquée par une fréquence des accidents moins élevée, ainsi que par la concurrence sur ce segment. Les assureurs y anticipent d’ailleurs une contraction du chiffre d’affaires dans les prochaines années. L’avènement des voitures autonomes, les progrès technologiques de l’industrie automobile et l’enjeu que constitue la sécurité routière devraient contribuer à réduire le nombre d’accidents, et donc le risque au volant.