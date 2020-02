Les taux d'intérêts au plancher ont coûté 100 millions d'euros à KBC

En Belgique, la faiblesse des taux a coûté quelque 100 millions d'euros à KBC, a-t-il expliqué. "Notre bénéfice net a baissé de plus de 7% en Belgique, notamment en raison des taux d'intérêt bas. En tant que banque, nous prêtons les dépôts sur les livrets d'épargne et d'autres produits d'intérêts comme crédits ou les réinvestissons dans des titres à long terme. Rien que sur ces produits, nous avons perdu 60 millions d'euros de revenus l'an passé. Ces taux ont aussi des conséquences sur nos activités d'assurance. Au total, l'impact négatif s'élève à 100 millions d'euros en Belgique."

La République tchèque, hors zone euro, constitue le second marché de KBC. L'an dernier, ce marché a généré un résultat net de 205 millions d'euros via la filiale CMSS. Contrairement à la BCE qui applique des taux directeurs négatifs, la Banque nationale tchèque a relevé ses taux à plusieurs reprises au cours des derniers mois. "Avec les taux tchèques appliqués en Belgique, nous aurions gagné 91 millions!"

Numérisation du public

Au printemps dernier, KBC annonçait la transformation de 65 agences en sites totalement automatisés et la disparition de 51 succursales supplémentaires . Si aucune annonce dans ce sens n'a été faite jeudi, le processus semble irrémédiable , les autres acteurs du secteur exerçant le même mouvement. "Nous devons anticiper les évolutions", rétorque Johan Thijs. "On ne peut pas satisfaire tout le monde, mais il y aura toujours des agences", garantit-il.

Ces suppressions exercées sur l'autel du numérique pose la question des laissés pour compte, plus particulièrement des aînés, moins rompus aux nouvelles technologies. Une affirmation battue en brèche par Johan Thijs. "Actuellement, 55% des plus de 65 ans utilisent un canal digital avec nous", fait-il valoir. "Je vais même vous étonner: un octogénaire sur quatre est actif en ligne parmi nos clients . C'est dans cette catégorie que nous enregistrons la plus importante progression, avec +28% d'utilisateurs numériques."

Le patron de KBC est convaincu que l'avenir de la banque se trouve au creux de la main. Même pour les publics plus matures, c'est un progrès, estime-t-il. Avec la reconnaissance vocale et l'intelligence artificielle, il sera bientôt plus facile pour l'or gris de réaliser une opération via un smartphone qu'en se rendant en agence. "C'est seulement une question de temps", conclut-il.