Ludivine Pilate nouvelle CEO de Puilaetco & Dewaay

Puilaetco Dewaay Private Bankers a annoncé ce jeudi un réalignement des responsabilités au sein du comité de direction en place. Ludivine Pilate , COO, CFO et membre du comité de direction de la banque depuis 2015, a été promue CEO après approbation de sa nomination par le Conseil d'administration, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires compétentes.

Elle a auparavant occupé des postes de direction chez UBS Belgique, Accenture et Projective , une société de conseil en services financiers. Diplômée de la Solvay Business School, elle a débuté sa carrière professionnelle en tant qu'auditeur chez EY à Bruxelles.

Amaury de Laet , actif chez Puilaetco Dewaay depuis 1992 et membre du comité de direction depuis 2000, prend de son côté la direction de la stratégie commerciale en tant que CCO aux côtés de Ludivine Pilate qui présidera le comité de direction en sa nouvelle qualité de CEO et administrateur-déléguée.

"Ludivine Pilate et Amaury de Laet continueront à travailler en étroite collaboration avec les autres membres du comité de direction, dont la composition reste inchangée et comprend Bart Cornu, Kurt Van Den Bossche, Véronique Grisard, Georges Nédée et Candice Schoemans", indique la banque privée dans un communiqué.