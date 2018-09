Mais où sont passés nos petits cents?

La Belgique fait face à une pénurie de pièces de 1 et 2 cents. Problème: la BCE interdit de frapper ces monnaies.

Mais où sont passées les petites pièces de monnaie? Selon la "DH" et "Het Laatste Nieuws", les pièces 1 et 2 cents s'accumulent dans nos porte-monnaies et donc disparaissent petit à petit de la circulation. Un problème pour les commerçants.