Manfred Knof, l'impitoyable dirigeant au chevet de Commerzbank...

Âgé de 55 ans

1994: Doctorat en droit à l'Université de Cologne

1995: MBA à l'Université de New York

2002: Programme de management à la Harvard Business School.

1995: il entre chez Allianz (en Suisse, en Europe Centrale et de l'Est, en Allemagne)

2003-2005: il prend diverses responsabilités à la Dresdner Bank.

Août 2019: il prend la direction de la banque privée allemande de Deutsche Bank

1er janvier 2021: il deviendra CEO de Commerzbank.