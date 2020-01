Manipulation de marché chez Degroof Petercam

La banque privée et un de ses anciens traders ont accepté un règlement transactionnel de la FSMA pour manipulation de marché en 2016.

Degroof Petercam et un ancien trader boursier ont reçu une amende de 125.000 euros pour manipulation de marché . La FSMA, régulateur belge des marchés financiers, a indiqué dans un communiqué avoir exécuté ce règlement transactionnel.

Le règlement à l’amiable concerne 79 séries d’ordres et de transactions passées sur Euronext Bruxelles. Ces séries se rapportaient à 743 ordres et 100 modifications d’ordre passés lors de 15 séances de bourse en 2016, indique le texte du règlement transactionnel publié sur le site de la FSMA. La Banque Degroof Petercam et son trader Patrick Maerevoet ont passé des commandes importantes, selon la FSMA, sans intention de les exécuter.