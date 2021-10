Marc Raisière (Belfius): "Nous pouvons devenir le nouveau Revolut"...

Belfius a dévoilé à L'Echo son nouveau plan stratégique "Inspire 2025". Fort de l'une des meilleures applications mobiles bancaires de la planète, le CEO du bancassureur Marc Raisière n'entend pas s'arrêter en si bon chemin, et lorgne même l'étranger.

"Notre histoire devient intéressante." Du haut de son bureau perché au trente-troisième étage de la tour Belfius, Marc Raisière jette un regard sur les cinq dernières années. En 2016, il présentait à Londres le plan stratégique du bancassureur, avec en filigrane l’ambition d’être présent sur tous les secteurs de l’économie. Des prétentions qui avaient pu faire sourire la concurrence à l’époque, cinq ans à peine après l’effondrement de Dexia et la naissance de Belfius. "Nos objectifs de l'époque étaient déjà remplis en 2019", répond aujourd’hui le CEO.

"Ce ne sont plus les ‘features’ qui vont faire la différence. Nous sommes déjà très bons avec celles-ci." Marc Raisière CEO Belfius

Parmi ceux-ci figurait notamment la mise au point d’une application mobile performante qui ferait office d’agence du futur. Un objectif rempli, si l'on en croit les experts du domaine. La semaine passée, le bureau de consultance Sia Partners plaçait ainsi l’app de Belfius au sommet de son classement mondial, juste derrière KBC, mais devant les néobanques pionnières en la matière, Revolut et N26. Une position de choix que l’enseigne a pu glaner grâce au "beyond banking" et à la création d’écosystèmes, notamment via un partenariat avec Immovlan ou les solutions de mobilité comme Skipr.

Des écosystèmes qui ne sont pas encore rentables, mais dont la cohérence doit pérenniser le succès de l'application. Un des principaux architectes de celle-ci, Geert Van Mol, le chief digital officer de l'entreprise, vient d'annoncer qu'il quittait Belfius. Les projets vont cependant s'enchaîner pour l'établissement.

La semaine prochaine, Belfius et Proximus présenteront Banx, une nouvelle plateforme digitale bancaire. "Ce sera peut-être la meilleure néobanque du monde ! Nous avons les moyens de devenir le nouveau Revolut", ose Marc Raisière.

The loved brand

Pour ce faire, le bancassureur ne mise plus sur de nouvelles fonctionnalités. "Ce ne sont plus les ‘features’ qui vont faire la différence. Nous sommes déjà très bons avec celles-ci", étaye Marc Raisière. "On voit par exemple qu’ApplePay ne fonctionne pas très bien en Belgique, parce qu’il y a assez de solutions de paiement. Aujourd’hui, nous investissons davantage dans la simplification de l’app et dans l’expérience utilisateur." Et de chercher son inspiration dans des entreprises qui n’opèrent pas du tout dans la finance, telle Coolblue, "un modèle en termes d’efficacité".

Pour concurrencer les néobanques comme il en rêve, le Namurois mise donc sur Banx et sur sa nouvelle plateforme de trading Re=Bel, lancée cet été. "Avec ces deux marques réunies, nous pourrions avoir une seule entité qui serait capable de viser l’étranger", souligne-t-il. Aucun plan concret n’est encore sur la table pour ce faire, mais si l’enseigne, détenue à 100% par l’État fédéral, franchissait le pas, ce serait une première depuis la chute de Dexia.

En attendant, les projets de Belfius se concentrent toujours sur le Plat Pays, où elle a l’ambition de devenir une banque réellement universelle. Le nouveau plan stratégique baptisé Inspire 2025, ambitionne de faire de l’établissement une entreprise "pleine de sens et inspirante pour la société belge". Sa nouvelle campagne marketing, réalisée sans recours à des consultants externes ni publicité sur les GAFAM, tournera autour du mot 'Love', "car nous voulons être la banque qui aime les gens", fait valoir son patron.

Il estime qu’il y a un potentiel de croissance sur plusieurs segments pour les trois ou quatre prochaines années. Sur celui des entreprises d’abord, où Belfius revendique actuellement quelque 18% de parts de marché et où l’ambition est de glaner plus de 20%.

Private banking & wealth management

Un axe de développement important sera la banque privée et la gestion de fortune. Pour 2025, le bancassureur entend disposer de huit wealth houses et de soixante private houses, dont une partie seront des agences reconverties. Dans ce domaine, la croissance devrait aussi reposer sur du cross selling à partir du corporate.

1 milliard d'euros Pour 2025, Marc Raisière table sur un résultat net d'un milliard d’euros par an.

Malgré ses ambitions sur la clientèle (très) fortunée, le bancassureur public ne veut pas oublier les publics les plus précarisés. "Nous avons 180.000 clients qui émergent au CPAS et nous voulons demeurer proches d’eux."

Marc Raisière défend également le projet Batopin, décrié par plusieurs associations et de nombreux clients pour diviser par deux le nombre de distributeurs automatiques de billets, et avance de nouvelles pistes. "Avant la crise covid, des jeunes collaborateurs nous ont suggéré pour régler cette problématique de lancer des bus Belfius pour aller vers les clients qui ne savent pas se déplacer. Une idée intéressante que nous pourrions réserver aux plus de 75 ans ou aux personnes à mobilité réduite. Cependant, ce n’est pas si évident en matière de sécurité."

Ces projets doivent donner un "supplément d’âme" à Belfius, selon le souhait de Marc Raisière. Ces considérations n’occultent pourtant pas les objectifs financiers : pour 2025, le CEO table sur un résultat net d'un milliard d’euros par an. Sûrement de quoi satisfaire son unique actionnaire, l'État belge.