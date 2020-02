Marc Raisière: "Belfius n'est pas en affaires courantes"...

Printemps 2016. Marc Raisière présente le plan stratégique de Belfius pour les quatre années à venir au cours d’une conférence de presse à Londres. Le CEO du bancassureur, sauvé du naufrage par l’État fédéral trois ans plus tôt, annonce que Belfius visera un ratio de solvabilité de 13,5% et une rentabilité des capitaux propres de 8 à 9% .

"Après cela, on a souvent été considérés comme manquant d’ambition", se souvient Marc Raisière cinq ans plus tard. "Aujourd’hui, nous constatons que cette stratégie était payante . Ces chiffres-là ne tombent pas du ciel", lâche-t-il en montrant les tableaux arborant les résultats de l’exercice 2019, le dernier du plan stratégique qui arrive à terme.

Le poids des doutes

Marc Raisière est un patron satisfait. Les performances sont bonnes, la stratégie est restée cohérente. "Depuis cinq ans, on enregistre une croissance trois à quatre fois supérieure à celle du marché. Alors que quand on a lancé le modèle de la bancassurance, tout le monde avait des doutes …", se remémore-t-il.

La recette de ce succès? "Nos talents incroyablement forts!", répond le CEO sans hésiter. Un discours qui sonne très "corporate" et convenu, mais Marc Raisière y met toute sa force de persuasion.

"La campagne de publicité que nous avons réalisée (qui met les travailleurs de Belfius en avant, NDLR), c’est pour leur montrer tout le respect et l’amour que l’on a pour eux", assure-t-il en réitérant sa promesse de sincérité.

Banque totale

"J’exagère un peu, mais il y a cinq ans, on n’était pas la banque des entreprises et des entrepreneurs. Personne ne venait chez nous."

En 2019, Belfius a octroyé 9,4 milliards d’euros de crédits aux entreprises privées. Elle revendique 15% de parts de marché dans le segment business (sociétés avec un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros), et 16% dans le corporate banking (CA supérieur à 10 millions d’euros).

"Il y a cinq ans, plus personne ne venait chez nous", sourit Marc Raisière. "J’exagère un peu, mais on n’était pas la banque des entreprises et des entrepreneurs", soulignant la belle croissance (6%) engrangée auprès de ce public l’année dernière. "Actuellement, nous sommes vraiment en capacité de transformer le marché."