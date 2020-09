Marcia De Wachter prend la présidence de MeDirect Belgique

Après plus de 30 années passées à la BNB, Marcia De Wachter entend mettre son expertise au profit de la banque MeDirect dont elle siège au conseil d'administration depuis 2019.

Après son départ de la Banque nationale de Belgique (BNB), Marcia De Wachter avait fait savoir qu'elle ne resterait pas inactive. Dans la foulée de la fin de son mandat à BNB, en 2018, elle s'était déjà présentée aux élections communales sur la liste du CD&V à Overijse. Elle avait été élue. Elle avait fondé sa société de consultance et de conseil en management. Elle entendait aussi exceller dans le rôle d'administratrice.

"Marcia, qui a travaillé pour des banques internationales et des fintechs, apporte une riche expérience de la gouvernance bancaire. Cela s'avérera particulièrement utile pour mes collègues du Comité exécutif et moi-même, alors que nous développons notre stratégie pour la prochaine phase de croissance de MeDirect Belgium en tant qu'acteur de niche dans le secteur de la banque digitale et de la gestion de fortune", a indiqué Tim Rooney, CEO de MeDirect Belgique.