Max Jadot (BNP Paribas Fortis): "Nous prévoyons un retour à la normale pour 2022"

La plus grosse banque du pays a réalisé un bon premier semestre avec un coût du risque maîtrisé, l'entreprise tablant sur un retour à un PIB "normal" pour 2022.

Production de crédits en hausse

Les autres indicateurs demeurent néanmoins verts. Sur les six premiers mois de l’année, pas moins de 136 milliards d’euros de dépôts sont ainsi venus garnir les comptes belges de l’enseigne, soit une augmentation de 3,9% de plus qu’en 2019, tandis que les crédits octroyés ont atteint la somme de 115 milliards d’euros, en progression de 3,6%. "C'est un montant énorme! Je pense que nous avons totalement rempli notre rôle envers la société et son financement", estime le CEO.